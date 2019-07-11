Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
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Леди Гага съехалась с Брэдли Купером
Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
Обновлено в 19:17
Общество
Генпрокуратура назвала ведомства, определяющие фейк-ньюс
В Генпрокуратуре отметили, что перечень органов, определяющих достоверность информации, будет меняться в зависимости от конкретного случая.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
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Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Общество
Фармацевтический гигант протестирует вакцину от ВИЧ
Фармацевтический гигант Johnson & Johnson собирается протестировать экспериментальную вакцину против ВИЧ в США и Европе в этом году.
Обновлено в 11:09
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
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Обновлено в 08:50
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Вратарь «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов»
Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Егор Бабурин подписал контракт с клубом "Ростов" на 4 года, сообщает пресс-служба "Зенита" в пятницу.
Обновлено в 14:20
Экономика
В России ввели эталонный принцип формирования тарифов на водоснабжение
Правительство России ввело эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 02:40
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено в 16:50
Игры
Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея
После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Обновлено в 18:32
Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Экономика
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Авто
В России состоялась премьера новой Mazda3
Только что в Москве завершилась премьера новой Mazda 3. Несмотря на рост популярности универсальных автомобилей в лице различного размера кроссоверов, востребованность городских хэтчбэков по-прежнему велика.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
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Здоровье
У рожденных недоношенными оказалось меньше шансов стать родителями
Ученые связывают это с тем, что родившиеся недоношенными дети чаще бывают замкнутыми и застенчивыми, хуже формируют социальные связи и в подростковом возрасте меньше склонны к риску.
Обновлено в 10:39
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Футбол
Виктория Лопырева: «Кокорина сгубило ощущение вседозволенности»
В целом Кокорина сгубило ощущение вседозволенности.
Обновлено в 17:58
Футбол
«Ювентус» купил Ромеро у «Дженоа» и сразу отдал его в аренду
«Ювентус» официально объявил о переходе аргентинского защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро. Сумма трансфера составила € 26 млн.
Обновлено в 14:56
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено в 13:12
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11