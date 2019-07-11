Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
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Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
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«Уфа» подписала профессиональный контракт со своим воспитанником Данилой Емельяновым.
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
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Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» уменьшилась на 12,5%
Чистая прибыль ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» по РСБУ за первое полугодие текущего года составила 2,1 млрд рублей.
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
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Под Челябинском женщина погибла от удара молнии
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Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе
Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
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В России жестко высказались о докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал методы составления доклада Миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийской Думе в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.
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Черышев подписал контракт с «Валенсией»
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
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В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию
В НАТО выразили обеспокоенность по поводу начала поставки российских С-400 в Турцию.
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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
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Продажи российских автомобилей с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
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Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
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В офисе украинского президента проходят обыски
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Обновлено в 02:20
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НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
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Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
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Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
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