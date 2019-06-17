Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:36

1 фото
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,13% к предыдущему закрытию и достиг 2742,95 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,17% до 1343,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт03:36

Фондовые торги в России открылись незначительным ростом

Банки.ру03:05

Рынок акций РФ и рубль начнут неделю повышением

ПРАЙМ02:58

Рубль демонстрирует умеренное укрепление

REGNUM02:54

Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост

Финмаркет03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Цех по производству матрасов в Азове горит на площади 3000 «квадратов»

Обновлено в 05:33
Авто

Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Политика

Россия и Китай могут продлить срок безвизовых групповых турпоездок

В настоящее время, в соответствии с соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года, срок безвизовых поездок для российских и китайских тургрупп составляет 15 дней.
Обновлено в 05:04
Политика

Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ

В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

IKEA ответила на дизайн нового Mac Pro выпуском терки для яблок

Обновлено в 02:58
Происшествия

Бари Алибасов пока находится в реанимации

Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 05:40
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Авто

Chrysler отзывает в России 45 минивэнов Pacifica

Обновлено в 03:51
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек

Обновлено в 04:49
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
Обновлено в 01:54
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 05:42
Гаджеты

Системные платы с чипсетом X570 для новейших процессоров AMD действительно получились очень дорогими

Источник собрал воедино цены на новейшие процессоры Ryzen и системные платы для них.
Обновлено в 04:01
Общество

Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников

Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».
Обновлено в 05:06
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Экономика

Биткоин установил годовой рекорд

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Общество

Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри

Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок

Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное