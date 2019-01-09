Финансы

Рубль демонстрирует стабильность
REGNUM
01:19

Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%. Всё это поддерживает российскую валюту, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
REGNUM01:19

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Основной драйвер для рубля – спрос инвесторов на риск и нефтяные котировки - Банк «Санкт-Петербург»

Финмаркетвчера в 05:40

ЦБ должен будет купить на рынке $3,5-4,0 млрд для Минфина в ближайший месяц

ПРАЙМ04:59

Рубль демонстрирует стабильность

REGNUM01:19

При отсутствии внешних шоков доллар будет стоить 66-68 рублей

Finam.Ru08:15
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия

Из подтопленного Тушинского тоннеля в Москве вывозят грунт

Обновлено в 07:58
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Политика

В Госдуме объяснили появление шести полов в письме ПАСЕ

Накануне вице-спикер сообщил, что иностранные коллеги предложили членам российской делегации поделиться на шесть полов для участия в зимней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:19
Общество

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе

Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:03
Спорт

Лиза Виттоцци выиграла первую биатлонную гонку 2019 года

Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Обновлено в 05:29
Происшествия

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов провести новые боевые действия в Сирии.
Обновлено в 10:44
Политика

Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Музыка

Милонов раскритиковал Шнурова за мат

Обновлено в 07:24
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Религия

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве со стрельбой похитили посетителя ресторана

Посетителя ресторана на Проспекте Мира в Москве похитили неизвестные, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:16
Общество

Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома

В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты школьники смогут приносить из дома на обед в школу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 08:55
Общество

Российским детям запретят приносить в школу еду из дома

К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Спорт

Шипулина назвали предателем сборной

Олимпийская чемпионка предположила, что после завершения спортивной карьеры, о которой в декабре официально объявил Шипулин, спортсмен, скорее всего, уйдёт в политику.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

Обновлено в 09:15
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курил

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передачу Курильских островов, передает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма

Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма.
Обновлено в 09:33
Космос

Астрономы засекли новые таинственные радиосигналы из космоса

Канадская обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.
Обновлено в 00:39
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Обновлено в 05:18
Происшествия

Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04
Политика

Трамп подтвердил готовность отменить поездку в Давос из-за «шатдауна»

Американский лидер подтвердил это, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики, на которой, как утверждает Трамп, возник кризис в сфере безопасности.
Обновлено в 10:28
Общество

Госдума обсудит отсрочки от армии

Сегодня, 10 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отсрочках от призыва в армию, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:05
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