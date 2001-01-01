Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:28

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Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
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Рубль слегка повышается к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и ЦБ РФ

Финмаркет10:00

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:28

Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

Вести.Финанс03:25
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