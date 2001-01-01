Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Игры Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.

Политика Замгубернатора Севастополя Пономарев отправлен в отставку Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев отправлен в отставку. Об этом сегодня заявил врио главы города Михаил Развожаев.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной Певец опубликовал снимок, на котором они вместе с бывшей женой находятся в ванной.

Здоровье Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Политика Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов.

Экономика Минтруд назвал размер пособия по безработице на 2020 год "Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной - 1,5 тысячи рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) - 8 тысяч рублей", - гласит документ.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Происшествия На Кубани четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.

Футбол «Рубин» вырвал победу в матче с «Динамо» «Рубин» в гостевом матче второго тура РПЛ против московского «Динамо» сумел заработать три очка.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Гаджеты Xiaomi вошла в перечень участников Fortune Global 500 Китайский бренд Xiaomi впервые оказался в рейтинге 500 крупнейших компаний в мире из издания Fortune.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Политика Иран не отпустит россиян с захваченного британского танкера Власти Ирана не отпустят ни россиян, ни других членов экипажа с задержанного британского танкера в Ормузском проливе.