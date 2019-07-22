Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:28
Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
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