Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

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