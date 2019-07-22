Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:28
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки).
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Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
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На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS
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Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
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Обновлено в 21:52
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В трех районах Магаданской области выпал снег
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Обновлено в 22:33
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Технологии
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Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Теннис
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Обновлено в 21:17
Общество
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено в 18:16
Общество
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Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
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Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
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Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
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Обновлено в 00:25
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова считает, что идеальных подруг не существует
Оказалось, популярная телеведущая считает, что идеальных подруг попросту не существует.
Обновлено в 21:11