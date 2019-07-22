Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:28

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,68 руб./EUR1 (+0,25 копейки).
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Рубль слегка снизился к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Интерфакс12:33

Доллар упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:20

Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт06:43

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:14

Рубль укрепился к доллару

Национальная служба новостей03:45

Курс доллара снизился до 63,02 рубля

ТАСС03:05

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
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Политика

В Германии тревожатся из-за выборов в Раду

Предварительные итоги выборов в Верховную раду свидетельствуют о намерении изрядной части украинцев улучшить отношений с Россией, сообщает Die Welt.
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Политика

Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом

Обновлено в 03:31
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Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Космос

На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS

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Футбол

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Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Авто

Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

В рамках исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» журналисты издания «Автостат» выяснили, на какие автомобили российские автовладельцы больше всего тратят свое свободное время.
Обновлено в 14:51
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено в 12:01
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Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
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Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

Обновлено в 20:43
Музыка

Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland

Обновлено в 09:41
Общество

В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»

Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
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Общество

В трех районах Магаданской области выпал снег

Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 22:33
Общество

Режим «черного неба» введен в Кемерово из-за красноярских пожаров

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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Технологии

«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»

НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

Обновлено в 08:16
Теннис

Самсонова победила Форлис и вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо.
Обновлено в 19:35
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Общество

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено в 18:16
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Общество

В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже

В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
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Анфиса Чехова считает, что идеальных подруг не существует

Оказалось, популярная телеведущая считает, что идеальных подруг попросту не существует.
Обновлено в 21:11
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