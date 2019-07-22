Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.

Общество В трех районах Магаданской области выпал снег Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Экономика В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.

Политика Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Финансы Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Кино Канделаки представила трейлер сериала «Порно» Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».

Политика Порошенко собрался расшатать Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране.

Происшествия В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.

Общество Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосах — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Новые тайные тюрьмы нашли на Украине Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.

Политика В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды» Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Происшествия Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.