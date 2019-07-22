Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля. Стоимость нефти утром выросла на 1,3% – до 63,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением к доллару и евро
Банки.рувчера в 12:18
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено 21 июля в 13:03
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Финансы
Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:05
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Кино
Канделаки представила трейлер сериала «Порно»
Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Порошенко собрался расшатать Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Общество
Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике
Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосах — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Новые тайные тюрьмы нашли на Украине
Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.
Обновлено в 00:52
Политика
В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды»
Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Пропавшая 50 лет назад подлодка Minerve найдена во Франции
Поисковики из группы министерства вооруженных сил Франции по близости с Тулоном обнаружили подводную лодку Minerve, потонувшую более 50 лет назад в Средиземном море.
Обновлено вчера в 14:52
Наука
Чернила каракатицы обладают противораковыми свойствами
Обновлено вчера в 04:51
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50