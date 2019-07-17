Доллар и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Происшествия В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Происшествия Трое сотрудников ФСБ признались в разбое Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Транспорт В Москве затопило Дмитровское шоссе «Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении.

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Технологии Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.

Футбол Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“» Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие На Северном флоте начались занятия по воздушно-десантной подготовке На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Гаджеты Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Культура «Outside» Серебренникова не покажут в Москве Сразу скажу — несмотря на то, что над спектаклем «Outside» работала творческая команда и артисты «Гоголь-Центра», в России он показан не будет.

Общество В России выросла убыль населения Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Происшествия «Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.