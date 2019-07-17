Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару и евроИнтерфакс 03:20
Доллар и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:38
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено в 11:16
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Технологии
Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.
Обновлено в 10:53
Футбол
Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
Обновлено в 12:19
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
На Северном флоте начались занятия по воздушно-десантной подготовке
На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения.
Обновлено в 12:31
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным
Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Культура
«Outside» Серебренникова не покажут в Москве
Сразу скажу — несмотря на то, что над спектаклем «Outside» работала творческая команда и артисты «Гоголь-Центра», в России он показан не будет.
Обновлено в 11:34
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41