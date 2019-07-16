Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 15 июля в 03:35
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро
Банки.рувчера в 12:19
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
Обновлено в 01:00
Футбол
Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба
Обновлено в 02:06
Экономика
Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза
Ранее в правительстве заявили, что долговая нагрузка населения переходит за критический уровень.
Обновлено в 02:04
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Екатеринбурге сотрудника Мегамарта убили после замечания
Водитель случайно убил сотрудника магазина «Мегамарт».
Обновлено в 02:10
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Обновлено в 01:49
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу
Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие
Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»
Обновлено 14 июля в 13:00
Политика
Меркель и Санду не смогли встать во время исполнения гимнов
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций
Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Технологии
Платёжная система LG Pay вышла на рынок США
Не все знают, но флагманские (и не только) смартфоны LG уже несколько лет поддерживают платёжную систему LG Pay.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы
Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm
Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске
В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Религия
Ночной крестный ход Царских дней собрал 60 тысяч верующих
Ночной крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы собрал 60 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Строящийся в России суперледокол подорожал на миллиарды рублей
Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который создается в России с 2011 года, за время строительства подорожал на миллиарды рублей.
Обновлено в 02:02