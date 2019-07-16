Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 15 июля в 03:35

Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
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Курс доллара вырос до 62,82 рубля

ТАССвчера в 14:22

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро

Банки.рувчера в 12:19

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:03

Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:12

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 16 июля

Экономика сегоднявчера в 03:11

Рубль стабилизируется к бивалютной корзине в отсутствие сильных сигналов

ПРАЙМвчера в 12:09

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфаксвчера в 03:18
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления

Обновлено вчера в 17:15
Политика

Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 01:00
Футбол

Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг Погба

Обновлено в 02:06
Экономика

Коллекторы заявили о росте кредитной нагрузки россиян в 1,5 раза

Ранее в правительстве заявили, что долговая нагрузка населения переходит за критический уровень.
Обновлено в 02:04
Общество

Восход «кровавой» Луны сняли на видео

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Екатеринбурге сотрудника Мегамарта убили после замечания

Водитель случайно убил сотрудника магазина «Мегамарт».
Обновлено в 02:10
Общество

Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Обновлено в 01:49
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие

Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»

Обновлено 14 июля в 13:00
Политика

Меркель и Санду не смогли встать во время исполнения гимнов

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций

Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Технологии

Платёжная система LG Pay вышла на рынок США

Не все знают, но флагманские (и не только) смартфоны LG уже несколько лет поддерживают платёжную систему LG Pay.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы

Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 не получит новейшую флагманскую платформу Qualcomm

Всем известно, что собственная платформа Exynos немного уступает в производительности платформе Qualcomm, поэтому чтобы выровнять возможности Galaxy Note10, построенных на разных SoC, и не выделять ни одну из версий, в компании решили не использовать разогнанную Snapdragon 855 Plus.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске

В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Религия

Ночной крестный ход Царских дней собрал 60 тысяч верующих

Ночной крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы собрал 60 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Строящийся в России суперледокол подорожал на миллиарды рублей

Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который создается в России с 2011 года, за время строительства подорожал на миллиарды рублей.
Обновлено в 02:02
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