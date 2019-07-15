Футбол
«Рубин» заявил испанского специалиста в качестве главного тренераInkazan 03:53
Казанский «Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера на сезон 2019/20 чемпионата России по футболу. Соответствующая информация появилась на сайте Российской премьер-лиги.
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«Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера
Коммерсантъ Казань05:59
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Вашингтон
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