Футбол
«Рубин» заявил испанского специалиста в качестве главного тренераInkazan 03:53
Казанский «Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера на сезон 2019/20 чемпионата России по футболу. Соответствующая информация появилась на сайте Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рубин» заявил испанского специалиста Эдуардо Докампо в качестве главного тренера
Коммерсантъ Казань05:59
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Авто
Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia
Skoda Octavia следующего поколения получила оформление интерьера в стиле последнего Volkswagen Golf.
Обновлено в 12:15
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Политика
Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников
Посол Грузии в Баку был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нарушением группой грузинских граждан границы между двумя странами и нападении на азербайджанских пограничников.
Обновлено в 09:26
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Политика
Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%
Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Интернет
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено в 11:33
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Культура
Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино
В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
Обновлено в 04:28
Футбол
Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографии, измененные в приложении FaceApp.
Обновлено в 14:30
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Космос
Ученые сообщили о феноменальном 1500-метровом объекте 2019 LF6
Напомним, астероид оставил в Африке кратер диаметром 300 километров.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика
В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек бруцеллеза у животных
В Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях сотрудники Россельхознадзора выявили многочисленные случаи сокрытия вспышек серьезных заболеваний у животных.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Экономика
Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок.
Обновлено в 15:00