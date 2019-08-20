Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млнГазета.Ru 11:37
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн. Ранее сообщалось, что Сутормин дал оценку старту "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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