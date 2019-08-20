Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тысяч рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
Обновлено в 04:25
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено в 06:41
Политика
Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении
Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено в 13:43
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика
Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Киберспорт
Natus Vincere вылетели с The International 2019
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Футбол
Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
Арбитра дерби «Спартак» — ЦСКА заменили.
Обновлено в 13:30
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47