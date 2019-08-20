Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млнГазета.Ru 11:37
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн. Ранее сообщалось, что Сутормин дал оценку старту "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика
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Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
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Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
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Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
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Культура
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Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
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Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
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В пресс-центре Восточного военного округа сообщили, что во время поисковых работ на территории острова Итуруп была найдена сеть подземных ходов, сооруженных, предположительно, в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Шоу-бизнес
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У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Актрисе из «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
Российской актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках сериала "Воронины" в Сочи. Об этом артистка сообщила в инстаграме.
Обновлено в 12:04
Политика
Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters.
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Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон Nokia 2720
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Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Спорт
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей
Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
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В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
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В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
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Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
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Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Музыка
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
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Обновлено в 13:20
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Эксперты по питанию озвучили простой способ продлить жизнь
Диетологи нашли способ побороть старение и рак при помощи особенного питания.
Обновлено в 12:36
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46