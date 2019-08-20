Футбол

«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млнГазета.Ru 11:37

Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн. Ранее сообщалось, что Сутормин дал оценку старту "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением

Спорт БИЗНЕС Online10:24

Опубликован документ, подтверждающий переход Сутормина за 50 тысяч рублей

РИА Новости11:17

СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей

RT на русском12:39

В сети появился документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей. ФОТО

Sport.ru12:59

«Бизнес Online»: «Рубин» не смог купить Сутормина у «Оренбурга» за 2 млн евро из-за вмешательства «Зенита» и руководства «Газпрома»

Sports.ru11:39

Опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей

Чемпионат11:38

В сеть попали официальные бумаги, подтверждающие переход Сутормина в «Рубин» за 50 тысяч рублей

Sport24.ru11:21
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

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Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу

По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
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Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
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Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
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Эксперты по питанию озвучили простой способ продлить жизнь

Диетологи нашли способ побороть старение и рак при помощи особенного питания.
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Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
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