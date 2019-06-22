Футбол

«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»Sport24.ru 10:58

Матч с ЦСКА пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 9 июля. В конце июня у «Рубина» также намечены две товарищеские игры. 27-го числа казанцы на своей базе примут «Мордовию», 30-го — «Нижний Новгород».
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«Рубин» проведёт 4 контрольных матча перед началом нового сезона

Чемпионат20:37

«Рубин» проведет контрольные матчи с «Мордовией», «Нижним Новгородом», «Тамбовом» и ЦСКА

Спорт-Экспресс10:31

«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

Sport24.ru10:58

«Рубин» назвал соперников по контрольным встречам

Матч ТВ11:15

«Рубин» назвал соперников по контрольным встречам

Sportbox.RU11:14

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам

Soccer.ru10:53

«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

Советский спорт12:25
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:32, Вашингтон
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

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Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
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Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу

Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено в 21:02
Транспорт

На что могут надеяться авиаперевозчики России и Грузии?

Грузия — популярное направление, и потери перевозчиков будут значительными, уверен командир А320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов.
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Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

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Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо

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Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

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Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
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Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

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Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

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Известный китайский рынок загорелся в Уссурийске

В Уссурийске 23 июня рано утром загорелся большой рынок, где продавались исключительно китайские товары.
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Обновлено вчера в 19:16
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Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры

Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

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Обновлено в 14:56
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Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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