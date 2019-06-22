Футбол
«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»Sport24.ru 10:58
Матч с ЦСКА пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 9 июля. В конце июня у «Рубина» также намечены две товарищеские игры. 27-го числа казанцы на своей базе примут «Мордовию», 30-го — «Нижний Новгород».
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