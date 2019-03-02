Футбол
«Рубин» вырвал победу у «Ахмата» на третьей добавленной минутеЕвро-футбол.ру 13:01
|43′
Ризван Уциев
Руслан Камболов
|62′
Игорь Коновалов
|68′
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
|69′
|76′
Дамиан Шиманский
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|77′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|82′
|90′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Артур Сагитов
|90′+5′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
3
Цаллагов
88
Камболов
14
Гранат
80
Сорокин
91
Устинов
6
Башкиров
15
Коновалов
18
Могилевец
19
Байрамян
65
Сагитов
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
За четверть часа до конца первой половины игры Гранат выдал изумительную передачу на ход Полозу, который покатил игровой снаряд мимо вышедшего из ворот Евгения Городова, но мяч прошёл и мимо цели. Отметим, что этот поединок стал для голкипера "Ахмата" сотым матчем в РПЛ.
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«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 2 марта 2019 года
LiveSport.ru28 февраля в 23:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
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