Футбол
«Рубин» выплатил Караденизу 35 млн рублей долгаInkazan 06:54
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, что клуб выплатил бывшему футболисту команды Гекденизу Караденизу 35 миллионов рублей. Его слова приводит «Чемпионат».
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «360», как клуб закрыл все долги перед бывшим форвардом команды Гекденизом Караденизом. Зимой 2019 года турецкий нападающий обратился в Российский футбольный союз с жалобой на казанский клуб, за который выступал с 2008 по 2018 год.Телеканал 360°07:18
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