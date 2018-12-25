Футбол
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов вновь попал в сферу интересов «Рубина». Как сообщает «Бизнес Online», казанцы хотят арендовать болгарина. В прошлом сезоне 31-летний футболист в аналогичном статусе выступал за «Рубин».
Sport24.ru08:02
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