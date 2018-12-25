Футбол

«Рубин» вновь хочет арендовать Попова у «Спартака»
Sport24.ru
08:02

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов вновь попал в сферу интересов «Рубина». Как сообщает «Бизнес Online», казанцы хотят арендовать болгарина. В прошлом сезоне 31-летний футболист в аналогичном статусе выступал за «Рубин».
Sport24.ru08:02

Подробнее о событии

«Рубин» снова готов арендовать Попова у «Спартака»

Матч ТВ08:39

«Рубин» снова готов арендовать Попова у «Спартака»

Sportbox.RU08:39

Источник: «Рубин» вновь хочет арендовать Попова у «Спартака»

Спорт-Экспресс08:19

«Рубин» вновь хочет арендовать Попова у «Спартака»

Sport24.ru08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Футбол

Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС.
Обновлено в 03:58
Футбол

Промес хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Футбол

«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева

Обновлено в 03:10
Происшествия

Скончался фанат «Интера», сбитый фургоном с фанатами «Наполи»

Обновлено в 06:56
Футбол

Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру

Обновлено в 07:23
Футбол

Месси: знал, что не выиграю «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о моменте, когда он осознал, что не получит «Золотой мяч» в 2018 году.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Барселона» представила болельщикам новичка команды Мурильо

Сегодня, на стадионе "Камп Ноу", прошла церемония представления новичка "Барселоны" Джейсона Мурильо.
Обновлено в 08:23
Футбол

Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол в «Бутырке»

Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

«Ростов» проведет сборы в Турции, Катаре и Испании

С 18 по 30 января «Ростов» проведет сбор в Катаре (Доха). Третий состоится в Испании (Марбелья) с 4 по 20 февраля.
Обновлено в 07:10
Футбол

Гаттузо могут уволить из «Милана» после матча против «СПАЛа»

Обновлено в 06:58
Футбол

Эден Азар: «Хочу стать легендой „Челси“»

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что хочет стать легендой лондонского клуба.
Обновлено в 07:52
Футбол

Буффон хочет продлить контракт с «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон планирует продлить контракт с парижским клубом.
Обновлено в 02:05
Футбол

Кононов пообещал ветеранам «Спартака» побеждать в 2019 году

Кононов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых, пообещал, что «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал для московского клуба победным.
Обновлено в 04:44
Футбол

Райан Гиггз: Вокруг игры «Манчестер Юнайтед» есть позитив

Есть реальный позитив вокруг игры, нужно пронести его вперед на следующий матч с Борнмутом, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.
Обновлено в 01:40
Футбол

Главный тренер «Арсенала» бросил бутылку с водой и попал в болельщика

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери бросил бутылку с водой и попал в болельщика на трибуне.
Обновлено в 01:11
ещё по теме
Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное