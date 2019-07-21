Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛИнтерфакс-Спорт вчера в 14:07

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 победили московское "Динамо" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги. Единственный гол во встрече, прошедшей в Москве, провел Бека Микелтадзе.
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