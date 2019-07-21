Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 победили московское "Динамо" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги. Единственный гол во встрече, прошедшей в Москве, провел Бека Микелтадзе.

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ

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