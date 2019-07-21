Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»Свободная Пресса 14:05

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину». При этом, стоит отметить, что большую часть встречи «бело-голубые» играли в большинстве после удаления полузащитника «Рубина» Евгения Башкирова в середине первого тайма.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Назван лучший игрок матча «Динамо» — «Рубин»

Sport24.ru15:54

«Рубин» – самый неудобный соперник «Динамо» в чемпионате России

Спорт-Экспресс15:12

«Рубин» вырвал победу у «Динамо» на последней минуте матча

МК-Спорт14:43

Динамо - Рубин - 0:1. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ16:44

Подберезкин был признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Рубин»

Советский спорт14:31

Башкиров был удален по ходу первого тайма матча с «Динамо»

Sports.ru12:49

Кураньи с фанами, полупустые трибуны «Динамо», сюрприз от «Рубина». Фото с матча

Чемпионат15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Политика

Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 17:28
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Обновлено в 18:30
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Баскетбол

Состав «Юты» пополнили Эммануэль Мудиай, Эд Дэвис и Джефф Грин

Защитник Эммануэль Мудиай, центровой Эд Дэвис и форвард Джефф Грин пополнили состав "Юта Джаз", сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Обновлено в 19:00
Автоспорт

«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли

Обновлено в 12:07
Общество

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия

Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы

Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Автомобиль врезался в автобус и загорелся под Екатеринбургом

Обновлено в 17:46
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:34
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Обновлено в 02:17
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Происшествия

В горах Кабардино-Балкарии сорвались два альпиниста из Петербурга

Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении на гору Урал в Кабардино-Балкарии. На место ЧП направлена группа спасателей.
Обновлено в 12:54
Наука

Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел

Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Космос

В Москве завершился проект имитации полета на Луну

В российской столице завершился проект SIRIUS.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Наука

Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы

Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
Обновлено 19 июля в 13:29
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное