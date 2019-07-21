Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»Свободная Пресса 14:05

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину». При этом, стоит отметить, что большую часть встречи «бело-голубые» играли в большинстве после удаления полузащитника «Рубина» Евгения Башкирова в середине первого тайма.
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