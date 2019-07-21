Футбол

«Рубин» победил «Динамо», играя полтора тайма в меньшинствеЧемпионат 13:59

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" проиграло казанскому "Рубину" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Обслуживал матч арбитра Виталий Мешков из Дмитрова.
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