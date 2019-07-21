Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»Вести.Ru 14:06
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1. При этом динамовцы большую часть матча играли в большинстве. Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил первую желтую карточку уже на третьей минуте.
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