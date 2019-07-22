Футбол

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»Sportbox.RU 14:10

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
«Рубин» одержал победу над «Динамо» в рамках 2-го тура РПЛ. Единственный мяч был забит в концовке основного времени игры: отличился нападающий казанцев Бека Микелтадзе. Отметим, что на 36-й минуте встречи с поля за перебор желтых карточек был удален полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров.
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