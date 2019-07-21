Футбол

«Рубин» одержал победу над «Динамо», играя в меньшинствеБИЗНЕС Online вчера в 14:36

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Сегодня во втором туре чемпионата России по футболу «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» на «ВТБ Арене», с 36-й минуты играя в меньшинстве. Уже в компенсированное время победный гол забил Бека Микелтадзе.
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