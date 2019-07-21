Сегодня во втором туре чемпионата России по футболу «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» на «ВТБ Арене», с 36-й минуты играя в меньшинстве. Уже в компенсированное время победный гол забил Бека Микелтадзе.

«Рубин» одержал победу над «Динамо», играя в меньшинстве

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