Футбол
«Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит»
«Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит»Kazanfirst.ru13:14
|8′
Егор Сорокин
Эрнани
|18′
Олег Шатов
|28′
|29′
Хорен Байрамян
|39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
|49′
|50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
|55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
|55′
Леандро Паредес
|59′
|61′
Артур Сагитов
|63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|65′
|78′
Филип Уремович
|84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
|85′
|90′+4′
Владимир Гранат
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
13
Нету
14
Кузяев
33
Эрнани
5
Паредес
10
Маркизио
29
Заболотный
11
Дриусси
17
Шатов
21
Бабурин
69
Степанов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
2 ×
12
Калинин
88
Камболов
18
Могилевец
14
Гранат
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
«Рубин» в последнем календарном матче этого года обыграл лидера чемпионата «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 2:1. Примечательно, что оба гола казанцев на счёту центрального защитника Егора Сорокина . Питерцы же ответили лишь голом Паредеса с пенальти.
Kazanfirst.ru13:14
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