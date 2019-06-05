Футбол

«Рубин» уволил Курбана БердыеваГазета.Ru 12:29

В 2001 году известный успехами с ашхабадским клубом "Ниса" в чемпионате Туркмении Бердыев принял казанцев в первом дивизионе. С помощью приличного усиления он смог вывести "Рубин" в элиту российского футбола уже на следующий год.
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Источник: Бердыев соглашался на понижение зарплаты с € 3 млн в год до € 300 тыс

Чемпионат14:55

«Рубин» и Казань – наш дом». Какими были два года Бердыева в клубе

Спорт БИЗНЕС Online13:13

Источник: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

Sport.ru06:00

«Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»

Советский спорт09:36

Бердыев действительно уходит из «Рубина». Что нужно знать об этом

Sport24.ru06:15

«Рубин» расстался с Бердыевым, Федун против расширения РПЛ, Дацюк вернулся в Екатеринбург

Спорт-Экспресс11:00

Казанский Кремль опроверг отставку главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева

Татар-информ08:54
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено в 17:03
Кино

Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека

Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Мерил Стрип: «Дастин Хоффман действительно меня ударил»

Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Политика

Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 17:42
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): российский ЕГЭ — лишь чистилище (Dagens Nyheter)

ЕГЭ расшифровывается как «единый государственный экзамен» и соответствует шведскому выпускному экзамену (studentexamen).
Обновлено в 17:37
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено в 03:20
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

Обновлено вчера в 04:13
Космос

Самарские школьники познакомились с космосом на экскурсии в планетарии

Самарские школьники узнали больше о космосе на экскурсии в планетарии.
Обновлено в 10:28
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Жена Хабенского показала фото подросшей дочери

На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Музыка

Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда»

Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал новое видео группы «Ленинград», в котором затрагивается религиозная тематика.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Путешествия

Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство

"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — считают в Роскачестве.
Обновлено в 17:15
Культура

Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Футбол

Президент Бразилии поддержал Неймара

Президент Бразилии Жаир Болсонару высказался в поддержку нападающего ПСЖ Неймара, которого обвинили в изнасиловании.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика

США и Мексика не смогли достичь соглашения по пошлинам

Представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин и иммигрантов в ходе встречи в Вашингтоне, сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской администрации.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В ДТП на Петроградке пострадали трое детей

Обновлено в 17:59
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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