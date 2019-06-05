Футбол
«Рубин» уволил Курбана БердыеваГазета.Ru 12:29
В 2001 году известный успехами с ашхабадским клубом "Ниса" в чемпионате Туркмении Бердыев принял казанцев в первом дивизионе. С помощью приличного усиления он смог вывести "Рубин" в элиту российского футбола уже на следующий год.
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