Футбол

«Рубин» не сумел обыграть «Фастав» в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 10:22

Команды не сумели поразить ворота друг друга. Матч завершился со счетом 0:0. Следующим соперником «Рубина» на сборах в турецком Белеке станет сербский клуб «Раднички».
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«Рубин» сыграл вничью с «Фаставом» в товарищеском матче

БИЗНЕС Online02:35

В своем репертуаре: «Рубин» выдал самый скучный матч на тренировочных сборах

Kazanfirst.ru00:39

«Рубин» не сумел обыграть «Фастав» в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 10:22

«Рубин» сыграл вничью с «Фаставом» в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 10:37

«Рубин» не сумел обыграть чешский «Фастав» в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 11:08

«Рубин» не сумел обыграть «Фастав» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 10:22

«Рубин» на сборе в Турции сыграл вничью с чешским «Фаставом»

Sport24.ruвчера в 10:45
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Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты

Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки

В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей

Обновлено в 02:36
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено вчера в 09:49
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено 01 февраля в 19:14
Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
Гаджеты

В Сети появилось первое фото флагмана Xiaomi Mi 9

Обновлено в 02:06
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Свёкр обратился к Собчак после её скандального телеинтервью

Отец Максима Виторгана актёр Эммануил Виторган обратился к Ксении Собчак после выхода на Первом канале откровенного интервью с телеведущей.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Австралии полиция эвакуировала аэропорт из-за «серьезного инцидента»

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Губернатор предложил превратить свалку в горнолыжный курорт

Сделать из мусорного полигона горнолыжный курорт предложил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В США освободили российскую актрису Ирину Усок

Обновлено 01 февраля в 16:42
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено вчера в 02:22
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца могут выписать на следующей неделе

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

В протестах «желтых жилетов» во Франции 2 января приняли участие 58,6 тыс. манифестантов по всей стране.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Опрос: 88% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ

Согласно проведённому агентством Kyodo опросу, 88,2% японцев не верят в разрешение территориального вопроса с Россией за время премьерства Синдзо Абэ.
Обновлено в 02:26
Политика

Порошенко примет участие в интронизации главы «новой церкви» Украины

Украинский президент Петр Порошенко намерен принять участие в интронизации главы «новой церкви» Украины Епифания 3 февраля.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Обновлено вчера в 08:08
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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