Футбол
«Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом» в товарищеском матчеREGNUM 07:57
Казанский «Рубин» сыграл вничью с румынским клубом «Вииторул» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:2.
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Авто
Geely показала кросс-купе с шасси и агрегатами Volvo
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Убийц фигуриста Тена приговорили к 18 годам колонии
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек
Один человек погиб, еще трое пострадали при пожаре в здании типографского комплекса в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:56
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В бизнес-центре в Перми произошел пожар
В Перми 17 января в бизнес-центре на Монастырской, 12б произошло возгорание. Задымление было в офисном здании на 3 этаже.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы локализован
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Складной Motorola RAZR снова вернется
WSJ сообщает, что новые телефоны Motorola RAZR будут доступны уже в феврале исключительно у американского оператора.
Обновлено в 00:42
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа
Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Авто
Volkswagen Golf GTI предстал в версии TCR
Volkswagen Golf GTI TCR укомплектовали турбомотором 2.0 TSI (290 л.с.) сочетаемым с семиступенчатым «роботом» DSG.
Обновлено в 03:52
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Интернет
Россиянин не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram
Россиянин пожаловался, что не смог нагреть воду в бойлере по причине блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку
Обновлено в 06:57
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено в 08:39
Общество
«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга
С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Умер «оператор Победы» Борис Соколов
Легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался на 99-м году жизни, сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Обновлено в 04:03
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Спасенная на пожаре в офисном здании в Перми женщина родила ребенка
Обновлено в 07:06
Наука
Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга
Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.
Обновлено вчера в 23:38
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Транспорт
Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В университете Лиона произошло несколько взрывов
На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водок «Пять озер» и «Хаски»
В Москве задержали генерального директора одного из самых крупных производителей водки в России — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Игоря Савельева.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Политика
Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией
Руководство Facebook приняло решение удалить 512 связанных с Россией аккаунтов из соцсети.
Обновлено в 08:39
Общество
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ предложила выключать на ночь свет в домах, где жильцы, имея печки, незаконно используют электричество, пишет "Чита.ру".
Обновлено в 07:38