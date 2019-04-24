Футбол
«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛИзвестия 15:05
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 25-го тура чемпионата прошла на арене в столице Татарстана в среду, 24 апреля. У хозяев на поле отличился защитник Егор Сорокин, а у гостей — полузащитник Ондржей Ванек, пишет «Газета.ру».
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