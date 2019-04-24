«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛИзвестия 15:05

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 25-го тура чемпионата прошла на арене в столице Татарстана в среду, 24 апреля. У хозяев на поле отличился защитник Егор Сорокин, а у гостей — полузащитник Ондржей Ванек, пишет «Газета.ру».

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

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