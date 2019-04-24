Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛИзвестия 15:05

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 25-го тура чемпионата прошла на арене в столице Татарстана в среду, 24 апреля. У хозяев на поле отличился защитник Егор Сорокин, а у гостей — полузащитник Ондржей Ванек, пишет «Газета.ру».
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«Рубин» — «Уфа» — 1:1. Видеообзор матча 25-го тура РПЛ

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