Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» и пришел восьмым к экватору чемпионата
Татар-информ
13:08

Анжи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Игорь Чайковский
23′
27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
36′
46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
50′
Руслан Камболов
64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
67′
71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
74′
Андрес Понсе
76′
76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
81′
Казанский "Рубин" в Дагестане сыграл вничью с "Анжи", матч завершился со счетом 1:1. У гостей забил гол в своем первом матче за казанцев в чемпионате России защитник Игорь Калинин.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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