Футбол
«Рубин» сыграет с «Динамо» и «Оренбургом»Soccer.ru 04:55
16 февраля сыграют с «Оренбургом». 19 февраля - против «Тобола» из Казахстана. 23 февраля - против московского "Динамо".
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Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Квачкова
В Мордовии суд принял решение освободить от наказания по статье об экстремизме бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено в 05:42
Общество
В России подвели первые итоги проверок качества бензина
Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января
Вооружившись официальной статистикой автопроизводителей за январь, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали актуальный ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском рынке.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Обновлено в 05:39
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Army Green (эксклюзивно для линейки TRD Pro), Super White, Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic.
Обновлено в 01:49
Происшествия
За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза
Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева родила первенца
Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Сургуте загорелся крупный торговый центр
В Сургуте тушат пожар на территории торгового дома "Фараон" на Нижневартовском шоссе.
Обновлено в 05:51
Политика
Рада закрепила в конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО
Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
Обновлено в 05:25
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Технологии
Роскомнадзор и Google уладили спор по фильтрации контента
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с компанией Google по вопросу фильтрации запрещенного контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Политика
The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании
Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В ФСБ заявили о задержании 30 членов банды фальшивомонетчиков
В пресс-службе российской ФСБ проинформировали о задержании 30 участников банды фальшивомонетчиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:03
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Оззи Осборн госпитализирован из-за осложнений после гриппа
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Панин ответил на вопрос об эмиграции в США
Российский актер Алексей Панин, опубликовавший недавно в инстаграме снимок американской визы с надписью One way ticket ("Билет в один конец"), ответил на вопрос о возможной эмиграции.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Верблюд пришел на помощь застрявшим в снегу россиянам
На помощь пришел один из местных жителей со своим верблюдом. Судя по всему, животному удалось без труда вытащить автомобиль.
Обновлено в 04:34
Наука
Ученые узнали о способности пчел считать
Обновлено вчера в 15:12
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
Обновлено в 04:00
Транспорт
В России появится первая автомойка для беспилотников в 2021 году
В РФ в 2021 году начнет работу первая автомойка для беспилотных автомобилей, на ней установят специализированное оборудование.
Обновлено в 02:00
Политика
Песков рассказал о поручении Путина по делу «Свидетелей Иеговы»
Администрация президента готовит поручение президента Владимира Путина по запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 05:26