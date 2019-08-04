Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой формеСпорт БИЗНЕС Online 04:04
«Рубин» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в рубиновом комплекте формы. Об этом стало известно на предматчевом совещании клубов.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
Обновлено в 10:01
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Происшествия
Число жертв стрельбы в ТЦ в Техасе увеличилось до 19 человек
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче
«Валенсия» в товарищеской игре обыграла «Байер» со счётом 2:1. Счёт в матче уже на 10-й минуте открыл форвард «летучих мышей» Кевин Гамейро.
Обновлено в 10:15
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Интернет
Помощник Google Assistant теперь может читать сообщения мессенджеров
Новую возможность популярного в мире голосового помощника заметили журналисты зарубежного издания Android Police.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евро
Обновлено в 07:25
Политика
Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум
Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде.
Обновлено в 07:19
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла со счета клиента 10 млн рублей
По версии следствия, женщина, работая заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента, получив доступ к его счету.
Обновлено в 05:55
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Сенатор назвал плюсы для России от эмиграции половины жителей Украины
Демографическая ситуация в России улучшится благодаря массовой эмиграции жителей Украины, о которой ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Кара Делевинь взяла в жены актрису из «Милых обманщиц»
Британская актриса и модель Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей возлюбленной, американской актрисой Эшли Бенсон, которая известна по сериалам "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы".
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Юлия Меньшова не дала одобрения в данном вопросе и настояла на том, чтобы он пошел учиться в театральное училище.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56