«Рубин» сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура чемпионата России в рубиновом комплекте формы. Об этом стало известно на предматчевом совещании клубов.

«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме

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