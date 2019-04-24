«Рубин» спасся от поражения в матче с «Уфой»Kazanfirst.ru 14:27

В домашнем матче 25 тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Встреча на «Казань Арене» завершилась со счётом 1:1. В концовке первого тайма гости открыли счёт голом Ондржея Ванька, на что казанцы ответили мячом, забитым Егором Сорокиным.

«Рубин» спасся от поражения в матче с «Уфой»

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