Футбол
«Рубин» спасся от поражения в матче с «Уфой»Kazanfirst.ru 14:27
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
В домашнем матче 25 тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Встреча на «Казань Арене» завершилась со счётом 1:1. В концовке первого тайма гости открыли счёт голом Ондржея Ванька, на что казанцы ответили мячом, забитым Егором Сорокиным.
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