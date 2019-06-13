«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабеРИА Новости вчера в 13:11

Казанский футбольный клуб "Рубин" на своем официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе. По взаимному согласию сторон были расторгнуты контракты тренеров Александра Мацюры, Якуба Уразсахатова и Владимира Кулаева.

«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе

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