Футбол

«Рубин» сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Спорт-Экспресс
07:54

Анжи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Стадион «Анжи Арена»
Игорь Чайковский
23′
27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
36′
46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
50′
Руслан Камболов
64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
67′
71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
74′
Андрес Понсе
76′
76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
81′
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
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