Футбол
Игорь Чайковский
|23′
|27′
Игорь Калинин
Павел Долгов
|36′
|46′
Игорь Коновалов
Руслан Камболов
|50′
Руслан Камболов
|64′
Дмитрий Полоз
Реза Шекари
Адлан Кацаев
Андрес Понсе
|67′
|71′
Ибрагим Цаллагов
Павел Долгов
Апти Ахъядов
|74′
Андрес Понсе
|76′
|76′
Сесар Навас
Роланд Гиголаев
Джон Чансельор
|81′
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
25
Новосельцев
3
Удалый
30
Гапон
24
Савичев
29
Ондуа
17
Чайковский
5
Кулик
4
Чансельор
9
Понсе
18
Ахъядов
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
44
Навас
14
Гранат
12
Калинин
19
Байрамян
18
Могилевец
88
Камболов
77
Шекари
20
Азмун
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
Спорт-Экспресс07:54
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