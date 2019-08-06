Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по МельгарехоГазета.Ru 04:57
Хавбек московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в казанский "Рубин", сообщает "Спорт Бизнес Online". По информации источника, 28-летнему игроку уже поступило предложение от "рубиновых", которые хотят взять себе его в аренду. В данный момент красно-белые запросили €1-1,5 млн за игрока.
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"РУБИН" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СПАРТАКУ" ПО МЕЛЬГАРЕХО По информации "БИЗНЕС Online", "Рубин" сделал предложение "Спартаку" об аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо до конца сезона. Парагваец не входит в планы главного тренера команды Олега Кононова и ещё с мая клуб активно пытается его продать.Спорт БИЗНЕС Online01:00
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