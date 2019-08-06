Футбол

«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по МельгарехоГазета.Ru 04:57

Хавбек московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в казанский "Рубин", сообщает "Спорт Бизнес Online". По информации источника, 28-летнему игроку уже поступило предложение от "рубиновых", которые хотят взять себе его в аренду. В данный момент красно-белые запросили €1-1,5 млн за игрока.
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Трансферное окно «Рубина»: кого ещё хотят подписать и кто может уйти?

"РУБИН" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СПАРТАКУ" ПО МЕЛЬГАРЕХО По информации "БИЗНЕС Online", "Рубин" сделал предложение "Спартаку" об аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо до конца сезона. Парагваец не входит в планы главного тренера команды Олега Кононова и ещё с мая клуб активно пытается его продать.
Спорт БИЗНЕС Online01:00

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«Рубин» сделал «Спартаку» предложение об аренде Мельгарехо

Спорт БИЗНЕС Online03:45

«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо

Sport24.ru01:53

СМИ: «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо

Матч ТВ02:13

«Рубин» не может согласовать со «Спартаком» аренду Мельгарехо

Sports.ru03:32

«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

Чемпионат02:23

Источник: «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо и готов вернуть Натхо

Спорт-Экспресс03:33

СМИ: «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо

Sportbox.RU02:13
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