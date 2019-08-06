"РУБИН" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СПАРТАКУ" ПО МЕЛЬГАРЕХО По информации "БИЗНЕС Online", "Рубин" сделал предложение "Спартаку" об аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо до конца сезона. Парагваец не входит в планы главного тренера команды Олега Кононова и ещё с мая клуб активно пытается его продать.

с чего всё началось

По информации БИЗНЕС Online, Рубин сделал предложение Спартаку об аренде 28-летнего хавбека до конца сезона. Как сообщает издание, Спартак просит от казанского клуба 1-1,5 млн евро за аренду Мельгарехо. Однако в Рубине эту цену считают завышенной.

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