Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» об аренде МельгарехоСоветский спорт 02:40
По информации БИЗНЕС Online, Рубин сделал предложение Спартаку об аренде 28-летнего хавбека до конца сезона. Как сообщает издание, Спартак просит от казанского клуба 1-1,5 млн евро за аренду Мельгарехо. Однако в Рубине эту цену считают завышенной.
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"РУБИН" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СПАРТАКУ" ПО МЕЛЬГАРЕХО По информации "БИЗНЕС Online", "Рубин" сделал предложение "Спартаку" об аренде полузащитника Лоренсо Мельгарехо до конца сезона. Парагваец не входит в планы главного тренера команды Олега Кононова и ещё с мая клуб активно пытается его продать.Спорт БИЗНЕС Online01:00
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Общество
Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях
Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.
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Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
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Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
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Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
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В Раде заявили о крахе украинского авиастроения
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Политика
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Обновлено в 06:14
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В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии
Как сказал американский министр обороны время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, потому что «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядам Сирийских демократических сил (SDF).
Обновлено в 06:04
Культура
В Брянске на Свенской ярмарке устроят «Театральный бульвар»
Обновлено в 06:47
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Технологии
Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов
Отмечается, что мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.
Обновлено в 02:29
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар – минимального значения с 3 декабря 2018 года.
Обновлено 04 августа в 23:22
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Футбол
Олег Иванов — о голе Деспотовича: «Первый раз такое вижу»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, первый раз такой гол вижу за все мое время в футболе.
Обновлено в 06:35
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Коми на глазах очевидцев утонули двое детей
Сегодня, 6 августа, на переправе через Вычегду утонули двое детей.
Обновлено в 06:09
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
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Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
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