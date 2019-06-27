Футбол
«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 11:48
Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с саранской «Мордовией». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Рубина» отличились полузащитники Павел Могилевец и Вячеслав Подберёзкин, а также нападающий Артур Сагитов, оформивший дубль.
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Товарищеские матчи. «Локомотив» с Мурило обыграл «Злин», «Рубин» победил «Мордовию»
Sports.ruвчера в 05:20
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