Футбол
«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 11:43
"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья. В составе казанского клуба дубль оформил нападающий Артур Сагитов, по одному мячу забили Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. У "Мордовии" гол на счету футболиста, находящегося на просмотре.
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