Футбол

«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 11:43

"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья. В составе казанского клуба дубль оформил нападающий Артур Сагитов, по одному мячу забили Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. У "Мордовии" гол на счету футболиста, находящегося на просмотре.
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Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию»

Советский спорт12:35

«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

Спорт-Экспресс11:43

Дубль Сагитова помог «Рубину» разгромить «Мордовию» в контрольном матче

Sport24.ru11:56

«Рубин» забил 4 мяча в товарищеской игре с «Мордовией»

Матч ТВ12:11

«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче

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Городовой о пропущенном голе: Бьющий пенальти хорошо знал мой шаг — мы вместе играли в «Зените-2»

Татар-информ13:18

Товарищеские матчи. «Локомотив» с Мурило обыграл «Злин», «Рубин» победил «Мордовию»

Sports.ru05:20
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
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