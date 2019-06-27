Футбол

«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 11:43

"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья. В составе казанского клуба дубль оформил нападающий Артур Сагитов, по одному мячу забили Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. У "Мордовии" гол на счету футболиста, находящегося на просмотре.
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«Рубин» — «Мордовия» — 4:1. Видеообзор товарищеского матча

Sport24.ru16:21

Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию»

Советский спорт12:35

«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче

Спорт-Экспресс11:43

«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче

БИЗНЕС Online11:54

«Рубин» забил 4 мяча в товарищеской игре с «Мордовией»

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«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче

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