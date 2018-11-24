Футболисты казанского "Рубина" одержали крупную победу над махачкалинским "Анжи" в выездном матче 15-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Каспийске (Дагестан), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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