Футбол

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче молодежного первенства
РИА Новости
06:00

Футболисты казанского "Рубина" одержали крупную победу над махачкалинским "Анжи" в выездном матче 15-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Каспийске (Дагестан), завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
РИА Новости06:00

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«Рубин» разгромил «Анжи» в матче молодежного первенства

РИА Новости06:00

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат05:49

«Рубин» разгромил «Анжи» в молодежном первенстве

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«Рубин» разгромил «Анжи» в молодежном первенстве

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Молодёжка «Рубина» разгромила «Анжи»

Евро-футбол.ру05:31

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс05:30

Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»

Бомбардир.ру06:10
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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