Футбол

«Рубин» расторг контракты с помощниками БердыеваСпорт БИЗНЕС Online вчера в 14:30

«Рубин» по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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«Рубин» расстался с тремя сотрудниками тренерского штаба

Татар-информвчера в 15:46

«Рубин» распустил тренерский штаб Бердыева

Нева Спортвчера в 15:30

«Рубин» распустил тренерский штаб Бердыева

Sport24.ruвчера в 14:12

«Рубин» объявил об уходе трех специалистов

Советский спортвчера в 13:59

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе

Матч ТВвчера в 13:42

«Рубин» расторг контракты с помощниками Бердыева

Kazanfirst.ruвчера в 13:33

«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе

РИА Новостивчера в 13:11
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты

Huawei запускает собственную операционную систему

Китайская компания Huawei объявила о планах запустить операционную систему Hongmeng (Хунмэн), которая станет заменой ОС Android, передает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Эндрю Уильямсона.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Realme выходит на российский рынок смартфонов

Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза»

Обновлено в 01:52
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину

Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Шоу-бизнес

Дочь Брежневой поступила в престижный университет Калифорнии

Звезда рассказала, что выпускной у 18-летней девушки (Соня окончила школу в Америке), получился настолько трогательным, что на официальной части все расплакались.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль

Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины

На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий

Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось

США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Здоровье

Работодатели Челябинской области готовы платить медработникам 32,5 тысячи рублей

В преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье воскресенье июня, портал по поиску работы проанализировал ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере «Медицина и фармацевтика».
Обновлено в 00:15
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Экономика

Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне

Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным

Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Хоккей

Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Голикова: Более половины семей с детьми находятся за чертой бедности

В настоящее время за чертой бедности в России находится практически каждая вторая семья с детьми.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС

Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12
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Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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Александр Григорьевич Мацюра
Футболист
Советский футболист и молдавский футбольный тренер. Заслуженный тренер Молдовы. Награждён молдавским орденом За гражданские заслуги. Тренер-ассистент Курбана Бердыева в тренерском штабе казанского «Рубина».
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