Футбол
«Рубин» расторг контракты с помощниками БердыеваСпорт БИЗНЕС Online вчера в 14:30
«Рубин» по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты
Huawei запускает собственную операционную систему
Китайская компания Huawei объявила о планах запустить операционную систему Hongmeng (Хунмэн), которая станет заменой ОС Android, передает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Эндрю Уильямсона.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа
В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Realme выходит на российский рынок смартфонов
Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Шоу-бизнес
Дочь Брежневой поступила в престижный университет Калифорнии
Звезда рассказала, что выпускной у 18-летней девушки (Соня окончила школу в Америке), получился настолько трогательным, что на официальной части все расплакались.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль
Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины
На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий
Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Работодатели Челябинской области готовы платить медработникам 32,5 тысячи рублей
В преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье воскресенье июня, портал по поиску работы проанализировал ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере «Медицина и фармацевтика».
Обновлено в 00:15
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне
Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным
Итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Голикова: Более половины семей с детьми находятся за чертой бедности
В настоящее время за чертой бедности в России находится практически каждая вторая семья с детьми.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12