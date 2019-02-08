Футбол

«Рубин» расторг контракт с вратарём ДжанаевымLife.ru 08:47

ФК "Рубин" сообщил о расторжении контракта с 31-летним голкипером Сосланом Джанаевым. Отмечается, что это было обоюдное решение сторон.
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«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Чемпионат06:13

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Советский спорт05:59

Казанский «Рубин» расстался со своим голкипером

Татар-информ06:50

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Спорт-Экспресс05:47

«Рубин» должен Джанаеву зарплату за восемь месяцев

Sport24.ru06:18

«Рубин» расстался с голкипером Джанаевым

Матч ТВ05:55

«Рубин» и Джанаев расторгли контракт

Бомбардир.ру06:56
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Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
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На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
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Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
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Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
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Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
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Mazda сделала спецверсию родстера MX-5 к 30-летию модели

Компания Mazda на автосалоне в Чикаго представила спецверсию родстера MX-5, приуроченную к 30-летию модели.
Обновлено в 05:35
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В Москве пристав припарковалась в толпу на тротуаре

Очевидцы в Москве сняли ролик, на котором женщина — судебный пристав, подъезжая на своем внедорожнике к месту работы, чуть не въехала в стоявшую на тротуаре толпу людей.
Обновлено в 08:23
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Владельцы iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на трещины в камере

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В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
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Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье

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Политика

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Первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям.
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Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05
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При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек

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Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Транспорт

Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе

Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
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Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому

Херсонский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
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7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
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Россия не будет направлять своих представителей по наблюдению за выборами на Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает МИД РФ.
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МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

В случае делистинга некоторые миноритарные акционеры могут потерять техническую возможность инвестировать в МТС, отметил он.
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