Футбол

«Рубин» расторг контракт с Сосланом ДжанаевымKazanfirst.ru 06:47

Казанский «Рубин» и 31-летний вратарь Сослан Джанаев расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее футболист пропустил два сбора команды из-за долга по заработной плате.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главные новости дня. Трагедия в академии «Фламенго», «Рубин» и Джанаев расторгли контракт

Бомбардир.ру13:06

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Спорт-Экспресс05:47

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Советский спорт05:59

«Рубин» расстался с голкипером Джанаевым

Матч ТВ05:55

«Рубин» расторг контракт с Джанаевым

Чемпионат06:13

«Рубин» должен Джанаеву зарплату за восемь месяцев

Sport24.ru06:18

Казанский «Рубин» расстался со своим голкипером

Татар-информ06:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин снял с должностей девять генералов-силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.
Обновлено в 13:16
Политика

Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»

Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Музыка

Сергей Лазарев едет на «Евровидение»

Обновлено в 11:24
Политика

Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуйадо.
Обновлено в 13:09
Происшествия

19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

По данным минздрава республики, пострадали 19 человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 10:48
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Авто

Стартовали продажи многопедальных Lada Granta

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Екатеринбурге 500 человек эвакуировали из здания торгового центра

В Екатеринбурге около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 13:56
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Названы самые опасные по уровню излучения смартфоны

Источник фото: twitter.com / StatistaCharts Отмечается, что в рейтинг смартфонов с самым безопасным уровнем излучения попали четыре смартфона от компании Samsung.
Обновлено в 13:34
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Происшествия

При столкновения поездов в Испании погиб один человек

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Общество

В Москве суд приостановил работу кафе с мопсами

Обновлено в 13:12
Происшествия

Восстановление дома на Никитском бульваре после пожара займет полгода

Восстановление доме на Никитском бульваре, где в крупном пожаре погибли восемь человек, займет не менее полугода.
Обновлено в 13:45
Политика

Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на трещины в камере

Обновлено в 02:25
Космос

На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами

Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика

Основатель Amazon рассказал о попытке шантажа интимными фото

Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
Обновлено вчера в 22:14
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле

Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в конце взлетно-посадочной полосы на горнолыжном курорте в Альпах, пишет Dauphine libere.
Обновлено в 13:42
Наука

Ученые проверили истинность поговорки о пиве после вина

Медики из немецкого университета Виттен-Хердеке решили проверить поговорку: «Пиво после вина – и кружится голова; пиво перед вином – и ты огурцом», аналоги которой есть во многих языках.
Обновлено в 10:03
Авто

Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
ещё по теме
Сослан Тотразович Джанаев
Российский футболист
Российский футболист, игрок казанского «Рубина», выступает на позиции вратаря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное