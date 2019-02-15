Футбол

«Рубин» расторг контракт с ЧикоSports.ru 02:12

Защитник «Рубина» Чико Флорес покидает клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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«Рубин» расторг контракт с испанским защитником

Газета.Ru02:07

«Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

Чемпионат01:51

«Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

Sport24.ru01:48

«Рубин» и Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию

Спорт-Экспресс01:50

«Рубин» и Чико Флорес расторгли контракт

РИА Новости02:25

«Рубин» расторг контракт с Чико

Sports.ru02:12

«Рубин» расторг контракт с еще одним защитником

Спорт день за днем02:07
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Культура

«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

Обновлено в 03:05
Транспорт

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Политика

Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
Обновлено в 03:46
Общество

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Экономика

ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана

Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Япония изучает возможность отмены виз для россиян

Японские власти изучают возможность отмены краткосрочных виз для россиян, которые намерены посетить страну в туристических целях.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Песков рассказал о полученной Путиным травме пальца

Обновлено в 03:41
Происшествия

Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Матери двух детей-инвалидов компенсировали покупку 11 билетов Utair

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений

В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
Обновлено в 00:41
Политика

Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций в США по санкциям в отношении России.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Таможня «Шереметьево» задержала футболиста Дмитрия Тарасова

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 03:14
Автоспорт

Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию

По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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