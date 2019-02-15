Футбол
«Рубин» расторг контракт с ЧикоSports.ru 02:12
Защитник «Рубина» Чико Флорес покидает клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Культура
«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа
В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр
В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
Обновлено в 02:14
Политика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия
Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Политика
Медведев предложил создать социальный портрет бедняка
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
Обновлено в 03:46
Общество
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Экономика
ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана
Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру
В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Япония изучает возможность отмены виз для россиян
Японские власти изучают возможность отмены краткосрочных виз для россиян, которые намерены посетить страну в туристических целях.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Песков рассказал о полученной Путиным травме пальца
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений
В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
Обновлено в 00:41
Политика
Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета
Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года
Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Энергетика
Козак исключил снижение цен на бензин в России
Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций в США по санкциям в отношении России.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Таможня «Шереметьево» задержала футболиста Дмитрия Тарасова
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 03:14
Автоспорт
Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии
Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию
По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу
Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:58